Шипачев, Нестеров и Яковлев настояли на отъезде Кузьменко из сборной России (Metaratings)

Форвард СКА Андрей Кузьменко покинул расположение сборной России перед стартом Олимпиады-2022 по неигровым причинам.
По информации Metaratings, на отъезде игрока настояли лидеры команды, в числе которых капитан Вадим Шипачев и его ассистенты Егор Яковлев, Сергей Андронов и Никита Нестеров.
Отмечается, что тренерский штаб поддержал такое решение.
Напомним, в национальной команде сообщили, что нападающий покинул расположение сборной из-за травмы. Тренер команды Алексей Кудашов заявил, что у «хоккеиста сразу несколько травм одновременно».
Рабинер о Кузьменко: «Штаб сборной был взбешен его отношением к тренировкам. Он жаловался: это болит, то болит, это могу, то не могу»
Очень странные дела в сборной России: лучшего игрока СКА сначала держали в запасе, а теперь отправили домой из-за сомнительной травмы