Шипачев, Нестеров и Яковлев настояли на отъезде Кузьменко из сборной России (Metaratings)

Форвард СКА Андрей Кузьменко покинул расположение сборной России перед стартом Олимпиады-2022 по неигровым причинам.

По информации Metaratings, на отъезде игрока настояли лидеры команды, в числе которых капитан и его ассистенты , и .

Отмечается, что тренерский штаб поддержал такое решение.

Напомним, в национальной команде сообщили, что нападающий покинул расположение сборной из-за травмы. Тренер команды Алексей Кудашов заявил, что у «хоккеиста сразу несколько травм одновременно».

Рабинер о Кузьменко: «Штаб сборной был взбешен его отношением к тренировкам. Он жаловался: это болит, то болит, это могу, то не могу»

Очень странные дела в сборной России: лучшего игрока СКА сначала держали в запасе, а теперь отправили домой из-за сомнительной травмы