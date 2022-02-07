Рабинер о Кузьменко: «Штаб сборной был взбешен его отношением к тренировкам. Он жаловался: это болит, то болит, это могу, то не могу»

Журналист Игорь Рабинер рассказал о работе форварда СКА Андрея Кузьменко в сборной России во время подготовки к матчам Олимпиады-2022.

«Я наблюдал за последней тренировкой Кузьменко в сборной – это было вчера утром. Мы были рядом с , и он брови поднимал, удивлялся, говорил, что Кузьменко откровенно валяет дурака.

Потом я начал наводить справки и понял одну вещь: штаб сборной был взбешен отношением Кузьменко к тренировочному процессу. Да, видимо, Андрей обиделся на то, что его поставили в запас, но дальше отношением к тренировкам он ситуацию усугубил.

Он все время внутри сборной ходил и жаловался: это болит, то болит, это могу, то не могу. В конце концов, тренеров это достало, и они сказали: не можешь, травмирован – езжай отдыхай», – сказал Рабинер.

Очень странные дела в сборной России: лучшего игрока СКА сначала держали в запасе, а теперь отправили домой из-за сомнительной травмы