Сборная Китая отказалась от товарищеского матча с Россией

Генменеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов объяснил ситуацию с товарищеским матчем между сборными России и Китая перед стартом хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.

Сборная России, как сообщалось, ищет вариант проведения контрольной игры перед стартом олимпийского турнира.

«Вариант товарищеского матча со сборной Россией обсуждался, и в целом сборной Китая было бы интересно провести такую встречу.

Однако наш приоритет – здоровье команды, мы впервые участвуем в Олимпийских играх, и к матчам нам надо подвести команду в здоровом состоянии.

Благодарны сборной ОКР за предложение сыграть, но вынуждены отказаться», – сказал Феоктистов.