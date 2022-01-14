Самедов о зарплатах в РПЛ: «Обсуждают только то, что деньги портят россиян, про иностранцев не говорят. Это несправедливо»

Теги Спартак Локомотив Александр Самедов премьер-лига Россия Динамо Москва лимит на легионеров деньги Футбол

Бывший игрок «Динамо», «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов высказался об уровне зарплат в российском футболе в условиях лимита на легионеров.

– А зарплаты не портят русских игроков из-за лимита?

– Кого-то портят, кого-то не портят. Так же, как и иностранцев. Некоторые приезжают сюда и, видя все благости Москвы и всю красоту, начинают здесь гулять, ходить по разным заведениям, но почему-то это нигде не обсуждается.

Опять же, везде обсуждают только то, что портятся российские игроки. Это же несправедливо, правильно?

– Ты можешь объяснить, почему предъявляют русским, а иностранцам это сходит с рук?

– Это менталитет. Почему русский футболист приезжает в Англию, например, Павлюченко, и англичане ему предъявляют? Почему мы не можем предъявлять бразильцу, который приехал сюда? Это менталитет, – сказал Самедов.

Самедов о лимите: «Почему низкосортные иностранцы, которые будут хуже, должны занимать места русских? Пусть тогда сюда приезжают только сборники»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные