Самедов о лимите: «Почему низкосортные иностранцы, которые будут хуже, должны занимать места русских? Пусть тогда сюда приезжают только сборники»

Бывший игрок , и высказался о лимите на легионеров.

– А лимит на легионеров нужен?

– Нужен.

– Какой?

– Я начинал играть без лимита. Потом он появился. Русские игроки должны находиться на поле. Не знаю, может быть, «4+7», может быть, «5+6». Что-то такое. «4+7», наверное, было бы неплохо. Но он должен быть.

– Объясни мне, в чем смысл лимита?

– Почему к нам должны ехать низкосортные иностранцы, которые будут хуже, но им можно платить меньше? Почему они должны занимать места русских футболистов? Они просто будут дешевле для бюджета. Почему? Почему в Италию или Англию должны приезжать футболисты только высокого уровня, игроки сборных?

Вопросов нет – сделайте тогда так же в России, чтобы сюда приезжали только сборники. Пусть сделают. Потому что все ведется в ключе того, что русские футболисты зажрались. Но это же не так. Да, понятно, что есть те, кто ведет себя неправильно. Но все через призму того, что во всем виноваты русские футболисты. Иностранцы же белые и пушистые. Русский человек в футболе изначально в проигрышной ситуации. У нас все выстроено так, – сказал Самедов.