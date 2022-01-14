Овечкин, Василевский и Капризов вошли в составы сборных дивизионов на Матч звезд НХЛ-2022

НХЛ назвала составы на Матч звезд НХЛ-2022 в Лас-Вегасе.

Он запланирован на 4-5 февраля и вновь пройдет в формате турнира 3 на 3.

В составы сборных дивизионов были отобраны по 10 игроков, включая двух вратарей. Еще один игрок будет добавлен в каждую команду по итогам дополнительного голосования.

На Матч звезд попали 3 россиянина – вратарь Андрей Василевский («Тампа», Атлантический), форварды Кирилл Капризов («Миннесота», Центральный) и ( , Столичный, выбран голосованием болельщиков).

Столичный дивизион

Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина», 2-й Матч звезд в карьере), Тристан Джерри («Питтсбург», 2-й).

Защитники: Зак Веренски («Коламбус», 2-й), Адам Фокс («Рейнджерс», 1-й), Адам Пелек, («Айлендерс», 1-й).

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон», 8-й, выбран голосованием болельщиков), Клод Жиру («Филадельфия», 7-й), Себастьян Ахо («Каролина», 2-й), Крис Крайдер («Рейнджерс», 2-й), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 1-й).

Атлантический дивизион

Вратари: ( , 4-й), Джек Кэмпбелл («Торонто», 1-й).

Защитники: Виктор Хедман («Тампа», 3-й), Расмус Далин («Баффало», 1-й).

Нападающие: Остон Мэттьюс («Торонто», 4-й, выбран голосованием болельщиков), Патрис Бержерон («Бостон», 3-й), Джонатан Юбердо («Флорида», 2-й), Дилан Ларкин («Детройт», 2-й), Дрейк Батерсон («Оттава», 1-й), Ник Сузуки («Монреаль», 1-й).

Центральный дивизион

Вратари: Кэм Тэлбот («Миннесота», 1-й), Юусе Сарос («Нэшвилл», 1-й).

Защитник: Кэйл Макар («Колорадо», 1-й).

Нападающие: Нэтан Маккиннон («Колорадо», 4-й, выбран голосованием болельщиков), Джо Павелски («Даллас», 4-й), Клейтон Келлер («Аризона», 2-й), («Миннесота», 1-й), Кайл Коннор («Виннипег», 1-й), Алекс Дебринкет («Чикаго», 1-й), Джордан Кайру («Сент-Луис», 1-й).

Тихоокеанский дивизион

Вратари: Джон Гибсон («Анахайм», 3-й), Тэтчер Демко («Ванкувер», 1-й).

Защитник: Алекс Пьетранжело («Вегас», 3-й).

Нападающие: Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 5-й, выбран голосованием болельщиков), Джонни Годро («Калгари», 6-й), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 3-й), Джордан Эберле («Сиэтл», 2-й), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес», 1-й), Тимо Майер («Сан-Хосе», 1-й), Марк Стоун («Вегас», 1-й).