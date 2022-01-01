Овечкин сделал дубль в матче с «Детройтом». До Ягра – 12 голов

Капитан забросил две шайбы в матче чемпионата против (3:1).

Россиянин дважды отличился в конце третьего периода. На 58-й минуте он нанес точный бросок в большинстве, этот гол стал в итоге победным, а вторую шайбу форвард забросил в пустые ворота.

Таким образом, Овечкин забил 753-й и 754-й голы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он идет на 4-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги.

До занимающего третье место (766) осталось 12 шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), первое – Уэйн Гретцки (894).

Всего на счету 36-летнего Овечкина стало 50 (24+26) очков в 33 матчах текущего регулярного чемпионата.

В игре с «Ред Уингс» нападающий нанес семь бросков по воротам, заработал полезность «плюс 2» при игровом времени 19:54.