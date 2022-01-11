Фредерик получил травму в матче с «Вашингтоном» после хита Овечкина. Недавно форвард «Бостона» травмировал Капризова

Форвард «Бостона» Трент Фредерик не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».
В конце второго периода игрок получил травму верхней части тела и после перерыва на лед уже не выходил.
В его последней смене капитан «столичных» Александр Овечкин применил против него силовой прием.
Фредерик после этого хита был очень разозлен и несколько раз ударил клюшкой о борт.
Напомним, что недавно игрок «Бостона» травмировал форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
В марте прошлого года Фредерик пытался подраться с Овечкиным. Тогда все завершилось тем, что капитан «Вашингтона» ударил его клюшкой между ног.