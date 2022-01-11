Фредерик получил травму в матче с «Вашингтоном» после хита Овечкина. Недавно форвард «Бостона» травмировал Капризова

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Форвард «Бостона» Трент Фредерик не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». 

В конце второго периода игрок получил травму верхней части тела и после перерыва на лед уже не выходил.

В его последней смене капитан «столичных» Александр Овечкин применил против него силовой прием. 

Фредерик после этого хита был очень разозлен и несколько раз ударил клюшкой о борт. 

Напомним, что недавно игрок «Бостона» травмировал форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова

В марте прошлого года Фредерик пытался подраться с Овечкиным. Тогда все завершилось тем, что капитан «Вашингтона» ударил его клюшкой между ног

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