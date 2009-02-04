Моуринью упал во время символического вбрасывания перед матчем «Авангард» – СКА

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью провел символическое вбрасывание перед матчем чемпионата между «Авангардом» и СКА.

Португалец вышел к центру площадки по ковровой дорожке, вбросил шайбу, но подскользнулся, когда стал покидать лед.

Хоккеисты Павел Дацюк и Евгений Медведев помогли Моуринью подняться.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» – СКА.

Моуринью упал при вбрасывании на #АвангардСКА, но прямой эфир продолжился улыбкой португальца. Все-таки лед – коварная штука.



Жозе, приезжай еще 💪 pic.twitter.com/OgJtdDflTs — Матч ТВ (@MatchTV) 4 февраля 2019 г.

Моуринью приехал в Балашиху, чтобы посмотреть хоккей. Нет, мы не сошли с ума