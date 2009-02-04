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    Моуринью упал во время символического вбрасывания перед матчем «Авангард» – СКА

    Теги Авангард СКА Жозе Моуринью Евгений Медведев Павел Дацюк видео КХЛ Матч ТВ Хоккей

    Известный футбольный тренер Жозе Моуринью провел символическое вбрасывание перед матчем чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА.

    Португалец вышел к центру площадки по ковровой дорожке, вбросил шайбу, но подскользнулся, когда стал покидать лед.

    Хоккеисты Павел Дацюк и Евгений Медведев помогли Моуринью подняться.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Авангард» – СКА.

    Моуринью приехал в Балашиху, чтобы посмотреть хоккей. Нет, мы не сошли с ума

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