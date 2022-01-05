Клуб болельщиков «Сектор СКА» после назначения Ротенберга: «Много суеты и негатива. Можно посмотреть на место в конференции»

Клуб болельщиков «Сектор СКА» опубликовал сообщение на фоне того, что главным тренером команды стал Роман Ротенберг.

«В связи с последними перестановками на тренерском мостике много разговоров, суеты и негатива.

Но те, кто реально следит за командой, знают, что в таком режиме она работает не со вчерашнего дня. И сейчас можно заглянуть в таблицу и посмотреть, на каком месте в конференции.

Всегда болеть за клуб, что бы ни случалось – вот главный признак настоящего болельщика.

Команда – это не только игроки, это и тренеры, и персонал – все поддерживают друг друга. Игроки сами говорят об этом, и эта сплоченность – главный показатель атмосферы.

Мы болеем за клуб, ждем побед, мы хотим видеть в Петербурге Кубок Гагарина!

Мы поддержим в любых ситуациях: будем рядом когда сложно, разделим радость от побед. Мы – болельщики. Так что вперед, наш СКА!» – говорится в заявлении объединения болельщиков.

Первая победа Ротенберга-тренера: сравнил себя с Моуринью и обыграл худшую команду КХЛ, которую помогал тащить в лигу