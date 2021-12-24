Владелец «Оттавы» Мелник об ОИ-2022: «Я патриот Канады, но несправедливо отправлять хоккеистов за полмира играть за свои страны»

Владелец «Оттавы» дал комментарий по поводу того, что хоккеисты из не сыграют на Олимпиаде-2022.

«Не хочется, чтобы наши игроки поехали [на Олимпиаду] и рисковали получить травму.

Это страшный сон, я пережил его. Один раз я столкнулся с этим и поплатился шансами на победу в Кубке Стэнли.

Не хочу вновь оказаться в такой ситуации, потому что мне хватило одного такого случая», – заявил владелец «Сенаторс».

Мелник говорит о вратаре , который получил повреждение во время ОИ-2006 в Турине, после чего не провел ни одной игры за «Оттаву». В том сезоне клуб занял первое место в Восточной конференции, но вылетел из плей-офф Кубка Стэнли во втором раунде.

«Мы этого боялись – и это на самом деле произошло [травма Гашека]. Шансов выиграть Кубок Стэнли предоставляется не так много.

Это был наш год, это был наш шанс, но его у нас отняли.

Каким бы патриотом Канады я ни был, но несправедливо по отношению к нашей организации и нашим болельщикам отправлять игроков за полмира в середине сезона, чтобы они играли за свои страны», – добавил Мелник.