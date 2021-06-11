Иван Мирошниченко: «Я готов к МЧМ на 100%, мое мнение расходится с тренерским штабом. Расстроился, но не прям сильно»

Форвард системы прокомментировал решение тренерского штаба молодежной сборной России не брать его на МЧМ-2022 в Эдмонтоне и Ред-Дире.

«Думаю, я готов к МЧМ на 100%, но мое мнение расходится с тренерским штабом. Мне сказали, что я не подошел. Расстроился, конечно, но не прям сильно.

У меня есть еще два года, чтобы сыграть на МЧМ, но от меня требуется только играть, а остальным решать, брать меня или нет», – сказал Мирошниченко.

Мичков и еще 9 хоккеистов СКА вошли в состав сборной России на МЧМ-2022, Мирошниченко и игроки из Северной Америки – нет

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