Иван Мирошниченко: «Я готов к МЧМ на 100%, мое мнение расходится с тренерским штабом. Расстроился, но не прям сильно»

Теги Авангард молодежная сборная России молодежный чемпионат мира ВХЛ Чемпионат.com Иван Мирошниченко Омские Крылья Хоккей

Форвард системы «Авангарда» Иван Мирошниченко прокомментировал решение тренерского штаба молодежной сборной России не брать его на МЧМ-2022 в Эдмонтоне и Ред-Дире. 

«Думаю, я готов к МЧМ на 100%, но мое мнение расходится с тренерским штабом. Мне сказали, что я не подошел. Расстроился, конечно, но не прям сильно.

У меня есть еще два года, чтобы сыграть на МЧМ, но от меня требуется только играть, а остальным решать, брать меня или нет», – сказал Мирошниченко. 

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