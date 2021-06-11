«Говорят, Ротенберг не взял Мирошниченко в отместку за то, что Ваня несколько раз отказывался от перехода в СКА». Тубольцева о составе молодежки

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Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева прокомментировала выбор состава молодежной сборной России на МЧМ-2022. 

«Сергей Зубов не взял Ивана Мирошниченко, второго next one после Мичкова по 2004 году. 17-летний форвард в этом сезоне играет в ВХЛ, не разрывает, но среди взрослых мужиков смотрится достойно – в 22 матчах 9 (4+5) очков.

И это при том, что «Омские Крылья» далеко не лидеры. Говорят, что Роман Ротенберг не взял Мирошниченко в отместку за то, что Ваня несколько раз отказывался от перехода в СКА.

Лучше ведь взять Зинченко из «Витязя», у которого очков меньше. Но Иван-то одной ногой в СКА. Или Семена Демидова, который недавно перебрался в Санкт-Петербург по тому же маршруту. Спортивный принцип – вот он какой!

Я еще 25 октября написала, что из Северной Америки не будут брать игроков. И вот, пожалуйста. Ни Чайки, но Гущина, ни Петрова, ни Кузнецова, зато 10 игроков СКА. Не исключаю, что после турнира в Петербург кто-то еще переедет. В Северной столице на Юрова засматривались. Но «Магнитка» не согласилась», – написала Тубольцева. 

Мичков и еще 9 хоккеистов СКА вошли в состав сборной России на МЧМ-2022, Мирошниченко и игроки из Северной Америки – нет

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