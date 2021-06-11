Игорь Григоренко о Хохрякове и Воронкове: «Нормальный силовой прием, дисквалификация неоправданна. Никакого бы наказания не давал»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Игорь Григоренко КХЛ Петр Хохряков Дмитрий Воронков Хоккей

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко высказал точку зрения относительно силового приема Петра Хохрякова против Дмитрия Воронкова, после которого хоккеист казанского клуба смог покинуть только на носилках.

Нападающий уфимской команды в общей сложности пропустит пять матчей из-за этого инцидента.

«Я считаю, что эта дисквалификация неоправданна.

Четыре матча – это, конечно, слишком много. Данный эпизод все трактуют по-разному, но мне показалось, что это был нормальный силовой прием.

Сказалось то, что Воронков неудачно упал лицом об лед. Я бы никакого наказания Хохрякову не давал.

Если бы он шел целенаправленно бить в голову – это одно, а там был игровой момент – удар в тело. Я считаю, что несчастный случай», – заявил Григоренко.

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Опрос

Хохрякова дисквалифицировали на 4 матча за хит на Воронкове. Справедливо?
3292 голосa
Да, все по делу
26%
КХЛ
Можно было и больше матчей дать
16%
Дмитрий Воронков
Нет, должно быть меньше игр
16%
Салават Юлаев
Какая дисквалификация? Там чистый силовой
42%
Петр Хохряков

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