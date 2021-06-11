Игорь Григоренко о Хохрякове и Воронкове: «Нормальный силовой прием, дисквалификация неоправданна. Никакого бы наказания не давал»

Бывший нападающий высказал точку зрения относительно силового приема против , после которого хоккеист казанского клуба смог покинуть только на носилках.

Нападающий уфимской команды в общей сложности пропустит пять матчей из-за этого инцидента.

«Я считаю, что эта дисквалификация неоправданна.

Четыре матча – это, конечно, слишком много. Данный эпизод все трактуют по-разному, но мне показалось, что это был нормальный силовой прием.

Сказалось то, что Воронков неудачно упал лицом об лед. Я бы никакого наказания Хохрякову не давал.

Если бы он шел целенаправленно бить в голову – это одно, а там был игровой момент – удар в тело. Я считаю, что несчастный случай», – заявил Григоренко.

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