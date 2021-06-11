Хохряков дисквалифицирован на 4 матча за силовой прием против Воронкова

Теги Ак Барс Салават Юлаев дисквалификации КХЛ Петр Хохряков Дмитрий Воронков Хоккей

КХЛ объявила о дисквалификации форварда «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова по итогам матча с «Ак Барсом» (4:2).

На 37-й минуте игры Хохряков совершил силовой прием против Дмитрия Воронкова. В результате Хохряков был удален до конца матча. Воронков получил травму, его увезли со льда на носилках. Позже стало известно, что игрок получил сотрясение мозга, он терял сознание, его отправили в больницу.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Петра Хохрякова по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении спортивно-дисциплинарного комитета.

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Опрос

Хохрякова дисквалифицировали на 4 матча за хит на Воронкове. Справедливо?
174 голосa
Да, все по делу
28%
КХЛ
Можно было и больше матчей дать
22%
Дмитрий Воронков
Нет, должно быть меньше игр
13%
Салават Юлаев
Какая дисквалификация? Там чистый силовой
37%
Петр Хохряков

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