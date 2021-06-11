Хохряков дисквалифицирован на 4 матча за силовой прием против Воронкова

КХЛ объявила о дисквалификации форварда Петра Хохрякова по итогам матча с (4:2).

На 37-й минуте игры Хохряков совершил силовой прием против . В результате Хохряков был удален до конца матча. Воронков получил травму, его увезли со льда на носилках. Позже стало известно, что игрок получил сотрясение мозга, он терял сознание, его отправили в больницу.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении спортивно-дисциплинарного комитета.

Жесткий силовой прием в Зеленом дерби: потасовка, носилки, удаление до конца матча. Похоже, сборная России осталась без игрока