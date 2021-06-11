Воронкова увезли на носилках после силового приема Хохрякова. Форвард «Салавата» был удален до конца матча за удар в голову

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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков получил травму в матче против «Салавата Юлаева» (1:3, 2-й период).

На 37-й минуте игры форвард уфимского клуба Петр Хохряков совершил силовой прием против Воронкова.

В результате Хохряков был удален до конца матча. Он получил 5-минутный штраф за атаку в область головы и шеи и 20-минутный дисциплинарный штраф.

За товарища по команде вступился Артем Галимов, который попытался подраться с Хохряковым. Он получил 2 минуты штрафа за грубость.

Воронкова увезли со льда на носилках.

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