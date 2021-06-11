Воронкова увезли на носилках после силового приема Хохрякова. Форвард «Салавата» был удален до конца матча за удар в голову

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков получил травму в матче против «Салавата Юлаева» (1:3, 2-й период).
На 37-й минуте игры форвард уфимского клуба Петр Хохряков совершил силовой прием против Воронкова.
В результате Хохряков был удален до конца матча. Он получил 5-минутный штраф за атаку в область головы и шеи и 20-минутный дисциплинарный штраф.
За товарища по команде вступился Артем Галимов, который попытался подраться с Хохряковым. Он получил 2 минуты штрафа за грубость.
Воронкова увезли со льда на носилках.