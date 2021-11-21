Ковальчук о сборной: «Я отвечаю за селекцию. У меня все полномочия генерального менеджера»

Менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о своей работе в новой роли.

– Как вы получили предложение стать менеджером сборной России?

– Оно поступило от Алексея Юрьевича Жамнова. Я как раз находился в Москве. Мне это показалось очень интересным, и я согласился.

Сейчас происходит что-то новое. Будем верить, что получится все задуманное.

– Объясните, как называется ваша должность – генменеджер сборной России, менеджер по работе с игроками НХЛ?

– Я менеджер сборной России. Отвечаю за селекцию. У меня все полномочия генерального менеджера.

Встречаюсь с ребятами. Собираю полную информацию, кто в каком состоянии. Кто готов, кто не готов. Обсуждаю с тренерским штабом, кого мы вызываем.

– Была информация, что еще недавно контракт с федерацией имел только Жамнов, но не остальные представители его штаба. Это так?

– У всех контракты с уже есть. Их подписали в прошлую пятницу. С оформлением все в порядке. Все, кого хотел видеть Алексей Юрьевич в своей команде, в нее официально вошли.

– Вам все равно, какая должность прописана у вас в контракте – менеджер или генменеджер?

– Может быть, это для кого-то и важно. Но для меня – нет. Главное – быть полезным в том, что делаю, что могу привнести в команду.

Я всех этих ребят очень хорошо знаю, со многими сам играл. С кем ни общался, все с воодушевлением приняли мое назначение. Это приятно.

И у меня достаточно опыта, чтобы создать хорошую обстановку как в команде среди игроков, так и в тренерском штабе, – сказал Ковальчук.