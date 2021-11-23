Хартикайнен не сыграет с «Адмиралом» по решению «Салавата». Клуб недоволен выступлениями финна

Нападающий не сыграет сегодня против .

Руководство уфимского клуба недовольно игрой 31-летнего финна, поэтому принято решение вывести его из состава на ближайший матч, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

При этом утверждается, что до крайних мер – обмена или расторжения контракта – ситуация вряд ли дойдет.

В последних 6 матчах Теему набрал 1 очко – забил «Амуру» (1:2). Он сыграл 14:32 против «Динамо» (0:4) – это его худшее игровое время с 2019 года, у финна 0 бросков и «минус 3» в этом матче.

В активе Хартикайнена 19 (9+10) очков в 34 играх в этом сезоне. Его статистика – здесь.