«Сан-Хосе» поместил Эвандера Кэйна на драфт отказов

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«Сан-Хосе» выставил нападающего Эвандера Кэйна на драфт отказов.

Если хоккеистом не заинтересуются другие клубы НХЛ, то он отправится в фарм-клуб «Шаркс» в АХЛ.

Сегодня «акулы» проведут игру против «Чикаго» – и этот матч станет последним по дисквалификации Кэйна за нарушение ковид-протокола. Канадца, напомним, дисквалифицировали на 21 матч.

Кэйн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.

Кэпхит 30-летнего форварда составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Игрок не принимает участие в официальных матчах с 13 мая.

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