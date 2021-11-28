«Сан-Хосе» поместил Эвандера Кэйна на драфт отказов

«Сан-Хосе» выставил нападающего Эвандера Кэйна на драфт отказов.
Если хоккеистом не заинтересуются другие клубы НХЛ, то он отправится в фарм-клуб «Шаркс» в АХЛ.
Сегодня «акулы» проведут игру против «Чикаго» – и этот матч станет последним по дисквалификации Кэйна за нарушение ковид-протокола. Канадца, напомним, дисквалифицировали на 21 матч.
Кэйн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.
Кэпхит 30-летнего форварда составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
Игрок не принимает участие в официальных матчах с 13 мая.