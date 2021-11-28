«Сан-Хосе» поместил Эвандера Кэйна на драфт отказов

выставил нападающего на драфт отказов.

Если хоккеистом не заинтересуются другие клубы , то он отправится в фарм-клуб «Шаркс» в .

Сегодня «акулы» проведут игру против «Чикаго» – и этот матч станет последним по дисквалификации Кэйна за нарушение ковид-протокола. Канадца, напомним, дисквалифицировали на 21 матч.

Кэйн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.

Кэпхит 30-летнего форварда составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Игрок не принимает участие в официальных матчах с 13 мая.