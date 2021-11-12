Зубов возглавил молодежную сборную России. Браташ переведен на пост старшего тренера, Знарок – консультант

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ФХР объявила о перестановке в тренерском штабе молодежной сборной России

Главным тренером назначен Сергей Зубов, а сменивший ранее в этом качестве Игоря Ларионова Олег Браташ переведен на должность старшего тренера. 

Тренерский штаб молодежной сборной для подготовки и выступления на МЧМ-2022

Главный тренер – Сергей Зубов, старший тренер – Олег Браташ, тренеры – Александр Титов, Владимир Филатов, тренер вратарей – Андрей Комиссаров, тренер-консультант – Олег Знарок, тренеры по физподготовке – Юрий Жданов, Кевин Чапмэн. 

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде (Эдмонтон и Ред-Дир) с 26 декабря по 5 января.

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