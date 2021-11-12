Зубов возглавил молодежную сборную России. Браташ переведен на пост старшего тренера, Знарок – консультант

ФХР объявила о перестановке в тренерском штабе молодежной сборной России.

Главным тренером назначен , а сменивший ранее в этом качестве Игоря Ларионова переведен на должность старшего тренера.

Тренерский штаб молодежной сборной для подготовки и выступления на МЧМ-2022

Главный тренер – Сергей Зубов, старший тренер – Олег Браташ, тренеры – Александр Титов, Владимир Филатов, тренер вратарей – Андрей Комиссаров, тренер-консультант – , тренеры по физподготовке – Юрий Жданов, Кевин Чапмэн.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде (Эдмонтон и Ред-Дир) с 26 декабря по 5 января.