Зубов возглавил молодежную сборную России. Браташ переведен на пост старшего тренера, Знарок – консультант

ФХР объявила о перестановке в тренерском штабе молодежной сборной России.
Главным тренером назначен Сергей Зубов, а сменивший ранее в этом качестве Игоря Ларионова Олег Браташ переведен на должность старшего тренера.
Тренерский штаб молодежной сборной для подготовки и выступления на МЧМ-2022
Главный тренер – Сергей Зубов, старший тренер – Олег Браташ, тренеры – Александр Титов, Владимир Филатов, тренер вратарей – Андрей Комиссаров, тренер-консультант – Олег Знарок, тренеры по физподготовке – Юрий Жданов, Кевин Чапмэн.
Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде (Эдмонтон и Ред-Дир) с 26 декабря по 5 января.