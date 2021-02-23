Третьяк о финале с США на ОИ-1980: «Тихонов ошибся, снял меня после 1-го периода. Харламов говорил, что после такого позора играть не будет»

Президент ФХР, бывший вратарь сборной СССР поделился воспоминаниями об Олимпиаде-1980.

– Хотелось ли остановиться, взять паузу в карьере?

– Да, один раз была такая возможность. Ну, не возможность, а скорее слабость, может быть.

Когда мы проиграли Олимпийские игры в 1980 году американцам. После первого периода, когда счет был 2:2, сделал ошибку – не поставил меня на второй и третий периоды.

И мы проиграли, потому что были тогда уверены, что победим – и все, Олимпийские игры уже у нас в кармане. И вот ошиблись и проиграли, сборная Америки стала олимпийским чемпионом.

После, когда я был в раздевалке, даже говорил, что все, он после такого позора играть уже не будет.

Я говорю, что тоже, наверное, больше играть не буду, потому что меня вообще сняли, не дали доиграть. Ну вот такая слабость была.

Она была недолгая, потому что, когда приехали в Москву, мы почувствовали, что, в общем-то, болельщики очень обижены.

Я ждал четыре года, чтобы исправить эту ошибку и добился этого – в 1984 году вместе с командой вернул золотую олимпийскую медаль нашей стране, – сказал Третьяк.