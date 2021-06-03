Ротенберг о слухах про конфликт со Знарком: «Происки врагов. Мы на это не обращали внимания»

Первый вице-президент Роман Ротенберг рассказал о своих отношениях с тренером Олегом Знарком.

– Знарок в последнее время стал часто появляться в ваших сторис в инстаграме…

– Мы с Олегом Валерьевичем очень много вместе прошли. И даже когда не были при должностях, мы постоянно поддерживали дружескую связь. Может, мы это не афишировали публично, но мы были на связи, общались, советовались.

Бывают разные рабочие моменты, в споре рождается истина, как говорится. Наш совместный опыт работы – это тот жизненный опыт, который пригодится нам в будущем.

– То есть все разговоры про ваш конфликт – это были слухи?

– Мы называем это «происки врагов». Мы на это не обращали внимания, нам важен счет на табло. Мы работаем ради результата, работаем, чтобы наши игроки развивались.

– … и в ложе на матчах .



– Знарок помогает нам всем постоянно, дает много ценных советов. По радиосвязи советы часто дает. Сейчас, после отъезда из сборной – и по видеосвязи. Его советы очень ценны, потому что говорить можно много, но опыт ничем не заменить. Опыт Знарка необходим сборной России, – сказал Ротенберг.



