Знарок покинул расположение сборной России из-за симптомов ОРВИ

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Тренер-консультант сборной России Олег Знарок покинул расположение команды в Хельсинки из-за болезни. Специалист пожаловался на симптомы ОРВИ.

«После прилета в Финляндию почувствовал недомогание, есть симптомы ОРВИ. Сейчас поеду лечиться в Петербург. Жалко, что так вышло.

У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире!

Конечно, буду смотреть все игры, общаться с тренерским штабом по видеосвязи. Впереди нас ждет много работы и все самые важные турниры», – сказал Знарок.

Сборная России сыграет на Кубке «Карьялы» с 11 по 14 ноября.

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