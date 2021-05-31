Овечкин впервые за 9 матчей сезона остался без очков. У него 6 бросков за 22:20 в игре с «Тампой» при 6:05 в большинстве

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3). 

Россиянин прервал свою 8-матчевую результативную серию со старта сезона. В 9 играх у него 15 (9+6) очков.

Он лидирует в гонке снайперов и идет на 3-м месте среди бомбардиров, уступая дуэту из «Эдмонтона» – Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю, у которых по 17 (7+10) баллов. 

В этом матче Овечкин (22:20, 6:05 – в большинстве, полезность «0») нанес 6 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Также допустил 1 потерю шайбы. 

Лучшие моменты с с участием Овечкина в октябре:

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