Михаил Сергачев: «Овечкин дружит с Путиным. Образец для подражания для спортсменов в России»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Политика Михаил Сергачев Хоккей

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев высказался про нападающего Александра Овечкина в преддверии матча чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

Сергачев отметил, что Овечкин является не только отличным хоккеистом, но и «прекрасным образцом для подражания для спортсменов в России».

Также в беседе с прессой говорилось о благотворительной деятельности, о которой Овечкин публично не распространяется.

«Когда он начинал, то уже был знаменитостью. Он дружит с Владимиром Путиным», – сказал Сергачев, улыбаясь.

В декабре 2020 года появилось интервью Овечкина, в котором он высказался о президенте России: «Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный, удивительный в общении».

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