Михаил Сергачев: «Овечкин дружит с Путиным. Образец для подражания для спортсменов в России»

Защитник высказался про нападающего в преддверии матча чемпионата против .

Сергачев отметил, что Овечкин является не только отличным хоккеистом, но и «прекрасным образцом для подражания для спортсменов в России».

Также в беседе с прессой говорилось о благотворительной деятельности, о которой Овечкин публично не распространяется.

«Когда он начинал, то уже был знаменитостью. Он дружит с Владимиром Путиным», – сказал Сергачев, улыбаясь.

В декабре 2020 года появилось интервью Овечкина, в котором он высказался о президенте России: «Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный, удивительный в общении».