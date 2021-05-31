Михаил Сергачев: «Овечкин дружит с Путиным. Образец для подражания для спортсменов в России»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев высказался про нападающего Александра Овечкина в преддверии матча чемпионата НХЛ против «Вашингтона».
Сергачев отметил, что Овечкин является не только отличным хоккеистом, но и «прекрасным образцом для подражания для спортсменов в России».
Также в беседе с прессой говорилось о благотворительной деятельности, о которой Овечкин публично не распространяется.
«Когда он начинал, то уже был знаменитостью. Он дружит с Владимиром Путиным», – сказал Сергачев, улыбаясь.
В декабре 2020 года появилось интервью Овечкина, в котором он высказался о президенте России: «Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный, удивительный в общении».