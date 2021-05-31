Овечкин о 15 очках в 8 матчах: «Личный тренер по физподготовке занимается со мной даже по ходу чемпионата. Это помогает»

Капитан высказался о своей результативности на старте сезона .

В 8 матчах 36-летний россиянин набрал 15 (9+6) очков и лидирует в гонке снайперов.

«Очень помогает то, что со мной даже по ходу регулярного чемпионата занимается мой личный тренер по физподготовке Павел [Бурлаченко]. Мы давно знаем, что и как делать, работаем по отлаженной программе.

Нужно грамотно себя готовить на протяжении целого сезона. Он будет длинным, включая Олимпиаду. Поэтому нужно быть готовым к большим нагрузкам. Ты не знаешь, что будет завтра. Поэтому надо хорошо заниматься перед тренировочным лагерем, выводить себя там на пик формы, тщательно относиться к любым мелочам. Очевидно, что ты должен подходить к сезону абсолютно готовым.

Без поддержки наших ребят я не добился бы большого успеха. Мои голы и очки – это результат командной работы и командного старания. А твое дело – выкладываться на льду и делать то, что в твоих силах.

И очень хорошо, что мы удачно начали чемпионат. Нужно брать каждое очко, которое ты можешь взять. В конце чемпионата каждое очко будет на вес золота», – сказал Овечкин.