У Овечкина 15 очков в первых 8 матчах сезона. Только Ришар и Лемье набирали больше в возрасте 36+ лет

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:0).
Теперь в активе 36-летнего россиянина 15 (9+6) баллов в 8 играх.
Он стал пятым игроком в истории, набравшим не менее 15 очков за первые 8 матчей сезона в возрасте 36 лет или старше.
Ранее это удалось Джо Павелски (15 очков в сезоне-2020/21), Джонни Бьюсику (15 баллов в сезоне-1972/73), Морису Ришару (16 очков в сезоне-1957/58) и Марио Лемье (18 баллов в сезоне-2002/03).
У 36-летнего Овечкина сумасшедший старт: повторил достижение 20-летнего Овечкина. А еще он второй в истории по голам в пустые ворота