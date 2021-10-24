«Салават» и «Авангард» тратят по 900 млн рублей на зарплаты, «Магнитка» – 820, все клубы КХЛ на Востоке – 7,445 млрд (Sport24)

Стали известны примерные зарплатные бюджеты клубов Восточной конференции КХЛ без учета бонусов в сезоне-2021/22.

Потолок зарплат в КХЛ в нынешнем сезоне составляет 900 млн рублей, пол – 315 млн.

Клубы потратят на зарплаты 7,445 млрд рублей – на 495 млн больше, чем команды Запада, следует из платежных ведомостей, которые оказались в распоряжении Sport24.

Общая платежная ведомость клубов составляет 14,395 млрд рублей.

Наибольший бюджет на Востоке у «Салавата Юлаева» и – по 900 млн рублей. Затем идут «Металлург» (820 млн) и «Автомобилист» (800 млн).

Меньше всех на зарплаты игроков тратит «Адмирал» – 280 млн рублей.

Полностью список с размерами бюджетов клубов выглядит следующим образом:

– 900 млн рублей

«Авангард» – 900 млн

«Металлург» – 820 млн

«Автомобилист» – 800 млн

– 770 млн

«Трактор» – 740 млн

«Сибирь» – 550 млн

– 480 млн

«Куньлунь» – 460 млн

«Амур» – 430 млн

«Нефтехимик» – 315 млн

«Адмирал» – 280 млн