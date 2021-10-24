«Салават» и «Авангард» тратят по 900 млн рублей на зарплаты, «Магнитка» – 820, все клубы КХЛ на Востоке – 7,445 млрд (Sport24)

Стали известны примерные зарплатные бюджеты клубов Восточной конференции КХЛ без учета бонусов в сезоне-2021/22.
Потолок зарплат в КХЛ в нынешнем сезоне составляет 900 млн рублей, пол – 315 млн.
Клубы потратят на зарплаты 7,445 млрд рублей – на 495 млн больше, чем команды Запада, следует из платежных ведомостей, которые оказались в распоряжении Sport24.
Общая платежная ведомость клубов КХЛ составляет 14,395 млрд рублей.
Наибольший бюджет на Востоке у «Салавата Юлаева» и «Авангарда» – по 900 млн рублей. Затем идут «Металлург» (820 млн) и «Автомобилист» (800 млн).
Меньше всех на зарплаты игроков тратит «Адмирал» – 280 млн рублей.
Полностью список с размерами бюджетов клубов выглядит следующим образом:
«Салават Юлаев» – 900 млн рублей
«Авангард» – 900 млн
«Металлург» – 820 млн
«Автомобилист» – 800 млн
«Ак Барс» – 770 млн
«Трактор» – 740 млн
«Сибирь» – 550 млн
«Барыс» – 480 млн
«Куньлунь» – 460 млн
«Амур» – 430 млн
«Нефтехимик» – 315 млн
«Адмирал» – 280 млн