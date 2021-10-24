ЦСКА и «Локо» тратят по 900 млн рублей на зарплаты, СКА – 880, все клубы КХЛ на Западе – 6,95 млрд (Sport24)

Стали известны примерные зарплатные бюджеты клубов Западной конференции без учета бонусов в сезоне-2021/22.

Потолок зарплат в КХЛ в нынешнем сезоне составляет 900 млн рублей, пол – 315 млн.

Клубы потратят на зарплаты 6,95 млрд рублей, следует из платежных ведомостей команд, которые оказались в распоряжении Sport24.

Наибольший бюджет у и – 900 млн рублей. Затем идут СКА (880 млн) и московское «Динамо» (770 млн).

Меньше всех на зарплаты игроков тратит рижское «Динамо» – 285 млн рублей.

Полностью список с размерами бюджетов клубов выглядит следующим образом:

ЦСКА – 900 млн рублей

«Локомотив» – 900 млн

СКА – 880 млн

(Москва) – 770 млн

«Йокерит» – 715 млн

– 560 млн

«Торпедо» – 480 млн

«Динамо» (Минск) – 420 млн

«Витязь» – 410 млн

«Северсталь» – 315 млн

«Сочи» – 315 млн

«Динамо» (Рига) – 285 млн