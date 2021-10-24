ЦСКА и «Локо» тратят по 900 млн рублей на зарплаты, СКА – 880, все клубы КХЛ на Западе – 6,95 млрд (Sport24)

Стали известны примерные зарплатные бюджеты клубов Западной конференции КХЛ без учета бонусов в сезоне-2021/22.
Потолок зарплат в КХЛ в нынешнем сезоне составляет 900 млн рублей, пол – 315 млн.
Клубы потратят на зарплаты 6,95 млрд рублей, следует из платежных ведомостей команд, которые оказались в распоряжении Sport24.
Наибольший бюджет у ЦСКА и «Локомотива» – 900 млн рублей. Затем идут СКА (880 млн) и московское «Динамо» (770 млн).
Меньше всех на зарплаты игроков тратит рижское «Динамо» – 285 млн рублей.
Полностью список с размерами бюджетов клубов выглядит следующим образом:
ЦСКА – 900 млн рублей
«Локомотив» – 900 млн
СКА – 880 млн
«Динамо» (Москва) – 770 млн
«Йокерит» – 715 млн
«Спартак» – 560 млн
«Торпедо» – 480 млн
«Динамо» (Минск) – 420 млн
«Витязь» – 410 млн
«Северсталь» – 315 млн
«Сочи» – 315 млн
«Динамо» (Рига) – 285 млн