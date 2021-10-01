Воробьев из-за положительного теста на COVID пропустит игру «Магнитки» с «Динамо»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Марк Френч Динамо коронавирус Хоккей

У главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьева зафиксирован положительный результат ПЦР-тестирования на коронавирус.

Воробьев сдал и второй тест, чтобы исключить ложноположительный результат, и сейчас находится на самоизоляции.

В заявлении клуба отмечается, что тренер вакцинирован против COVID-19, симптомы заболевания отсутствуют. Однако руководить командой во время матча с московским «Динамо» в КХЛ он не сможет – эту функцию будет выполнять Марк Френч.

Игра между «Динамо» и «Металлургом» состоится 3 октября, начало – в 17:00 по московскому времени.

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