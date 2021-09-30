КХЛ. «Магнитка» примет «Автомобилист», ЦСКА против «Ак Барса»

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В очередной игровой день в КХЛ «Магнитка» сыграет с «Автомобилистом», ЦСКА примет «Ак Барс», московское «Динамо»«Барыс»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Салават Юлаев – Сибирь
Дата проведения
1 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Автомобилист
Дата проведения
1 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Ак Барс
Дата проведения
1 октября, 19.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Барыс
Дата проведения
1 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Нефтехимик
Дата проведения
1 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

Йокерит – Северсталь
Дата проведения
1 октября, 19.30, «Хартвалл-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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