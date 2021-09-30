КХЛ. «Магнитка» примет «Автомобилист», ЦСКА против «Ак Барса»

В очередной игровой день в КХЛ «Магнитка» сыграет с «Автомобилистом», ЦСКА примет «Ак Барс», московское «Динамо» – «Барыс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.00, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.30, «Хартвалл-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.