Третьяк лидирует на выборах в Госдуму в Ульяновской области, Коваленко – пока 2-й от Ярославля

Теги ФХР Андрей Коваленко Владислав Третьяк Государственная дума Анатолий Лисицын Политика Хоккей

Президент ФХР, депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк лидирует на парламентских выборах по одномандатному округу в Ульяновской области.

По итогам обработки половины протоколов у кандидата от «Единой России» 44,15% голосов, вторым идет представитель КПРФ Айрат Гибатдинов – 20,81%.

Еще один олимпийский чемпион, депутат Госдумы от Ярославской области Андрей Коваленко, представляющий «Единую Россию», занимает второе место (27,29% голосов) в одномандатном округе по итогам обработки более 80% протоколов (без учета результатов дистанционного электронного голосования).

Он уступает кандидату от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», бывшему губернатору Ярославской области, экс-сенатору Анатолию Лисицыну, у которого 36,51% голосов.

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