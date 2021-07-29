Третьяк о шансах Кузнецова сыграть на ОИ-2022: «Нам сказали, что без вариантов. Мы ничего не можем сделать»

Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на вопрос о возможном участии форварда в Олимпийских играх 2022 года.

– Есть ли у вас надежда, что до Олимпиады амнистируют Кузнецова?

– Это была бы потрясающая новость. К сожалению, мы ничего не можем сделать. Пытались, но нам сразу сказали, что без вариантов.

Я вот тоже сейчас нахожусь под санкциями из-за запрета WADA. Кто только не писал в мою защиту – и американцы, и канадцы, и международная федерация. Объясняли, что депутат Госдумы не министр, а представляет жителей определенного региона. Мне куда-то поехать, как недавно в Латвию, можно только с разрешения высшего руководства принимающей страны.

Так же и с Китаем – должны дать добро его первые лица. А вот финны уже сказали, что премьер-министр разрешит мне приехать на чемпионат мира, но не в составе официальной делегации. Только как болельщику. Хотя я отработал 12 лет в МОК вместе с его нынешним президентом Томасом Бахом.

Это несправедливо! Наказывают всех, вплоть до депутатов, а не только людей, принимающих допинг. В МОК многие были в шоке от этого решения, – сказал Третьяк.

Напомним, в 2019 году дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

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