Стрикленд о Капризове и ЦСКА: «Один из худших блефов в истории спорта! Бюджет клуба израсходован, потолок зарплат – 12 млн долларов»

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Журналист Энди Стрикленд прокомментировал информацию о том, что форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов согласовал однолетний контракт с ЦСКА на сумму не менее 10 миллионов долларов. 

«Один из худших блефов в истории спорта! Бюджет ЦСКА израсходован, плюс есть потолок зарплат в размере 12 миллионов долларов. 

Можно ли ожидать, что генеральный менеджер клуба НХЛ испугается такой угрозы?» – написал Стрикленд в твиттере. 

Платежка ЦСКА – 810 млн рублей. У клуба остается 90 млн под потолком зарплат («СЭ»)

Капризов договорился о контракте с ЦСКА на год и 10+ млн долларов. Он вступит в силу 1 сентября при отсутствии соглашения с «Миннесотой» (Фрэнк Серавалли)

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