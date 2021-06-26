Стрикленд о Капризове и ЦСКА: «Один из худших блефов в истории спорта! Бюджет клуба израсходован, потолок зарплат – 12 млн долларов»

Журналист Энди Стрикленд прокомментировал информацию о том, что форвард «Миннесоты» согласовал однолетний контракт с ЦСКА на сумму не менее 10 миллионов долларов.

«Один из худших блефов в истории спорта! Бюджет ЦСКА израсходован, плюс есть потолок зарплат в размере 12 миллионов долларов.

Можно ли ожидать, что генеральный менеджер клуба испугается такой угрозы?» – написал Стрикленд в твиттере.

Платежка ЦСКА – 810 млн рублей. У клуба остается 90 млн под потолком зарплат («СЭ»)

Капризов договорился о контракте с ЦСКА на год и 10+ млн долларов. Он вступит в силу 1 сентября при отсутствии соглашения с «Миннесотой» (Фрэнк Серавалли)