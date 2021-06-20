Капризов договорился о контракте с ЦСКА на год и 10+ млн долларов. Он вступит в силу 1 сентября при отсутствии соглашения с «Миннесотой» (Фрэнк Серавалли)

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов достиг предварительного соглашения с ЦСКА о подписании однолетнего контракта, информирует инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. 

По его сведениям, сумма сделки в долларах 8-значная. Это значит, что она составляет не менее 10 миллионов. 

Контракт вступит в силу 1 сентября – в том случае, если Капризов не договорится с «Уайлд» о новом соглашении. 

При этом, как пишет Серавалли, «Миннесота» готова вести с игроком переговоры о среднесрочной сделке.

Ранее сообщалось, что клуб был заинтересован в подписании Капризова на 7-8 лет, тогда как сам игрок предпочитал контракт на 3 года. 

«В лагере Капризова утверждают, что предложений не поступало с апреля. Посмотрим, к чему это приведет, стороны остаются на связи», – написал Серавалли в твиттере. 

Капризов все еще без контракта. «Миннесоте» вообще исторически не везет со звездами – уходят даже после больших денег

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