«Адмирал» сыграет в сезоне КХЛ-2021/22. Клуб начал выплаты по долгам, ему разрешили подписывать новичков

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КХЛ сообщила, что «Адмирал» начал выполнять условия плана возвращения в лигу в сезоне-2021/22. 

Прошлый сезон клуб из Владивостока пропустил из-за пандемии коронавируса. 

«Хоккейный клуб «Адмирал» подписал соглашения с игроками и начал выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон-2017/18, что означает выполнение условий дорожной карты по допуску к участию в сезоне-2021/22.

Полный расчет будет произведен до 31 июля текущего года, срок был утвержден советом директоров КХЛ 31 марта 2021 года. 

Лига открывает «Адмиралу» доступ в ЦИБ, таким образом клуб сможет подписывать игроков», – говорится в сообщении лиги. 

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