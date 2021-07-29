Никита Задоров: «Лимит надо полностью убрать, чтобы молодые бразильцы приезжали и копали, заставляя русских больше работать»

Защитник «Калгари» и сборной России Никита Задоров объяснил свое отношение к лимиту на легионеров.

– Сейчас на фоне провалов футбольной и хоккейной сборных хотят урезать легионеров, деньги скостить.

– Так, наоборот, легионеров нужно добавить. Лимит пять человек в КХЛ и сколько в футболе – это мало.

Лимит надо полностью убрать, чтобы молодые бразильцы приезжали и копали, заставляя русских еще больше работать. Вот для чего.

Это прогресс. Ты прогрессируешь, когда играешь с лучшими, когда тренируешься с лучшими.

А когда у тебя жопа в тепле, и ты знаешь, что у тебя место останется, ты играешь в сборной и не можешь обыграть Данию, у которой чемпионат непонятно что.

У нас же говорят, что наш чемпионат – шестой в мире. После АПЛ, Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1. Ну где он шестой?

Тогда у нас должна быть шестая сборная по силе, правильно? Что-то вообще не рядом, – сказал Задоров.

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