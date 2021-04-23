Тютин о скандале с Панариным: «Поразило молчание Третьяка, ФХР, чиновников. А потом имели наглость звать Артемия на чемпионат мира!»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Рейнджерс Владислав Третьяк Федор Тютин НХЛ Sports.ru Артемий Панарин Хоккей

Бывший защитник сборной России Федор Тютин ответил на вопрос касательно ситуации вокруг нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

В феврале тренер Андрей Назаров обвинил хоккеиста в избиении девушки в баре в Риге в 2011 году.

– На ваш взгляд, история про избиение Артемием Панариным девушки, всплывшая спустя 10 лет, это такой «привет» ему за гражданскую позицию?

– Я в этом не сомневаюсь. Вот как им самим не противно так грязно себя вести?

Меня поразило молчание ФХР, Владислава Третьяка и других наших чиновников. Никто из них Артемия не поддержал, а потом имели наглость звать его на чемпионат мира.

А ведь это лучший игрок России! По крайней мере, я считаю его сильнейшим.

И они после такого будут рассчитывать на Панарина на больших турнирах вроде Олимпиады? – заявил Тютин.

Федор Тютин: «Победа в Пхенчхане отодвинула нас в развитии, дав повод для пропаганды. Ни одного золота чемпионата мира за 7 лет»

«Ротенберг устроил цирк из хоккея, узурпировал власть, командует тренерами. У игроков нет уважения к нему». Тютин о главе штаба сборной России

Опрос

«Тампа» может выиграть финал 4-0. Получится?
1986 голосов
Да
1.63 Тампа-Бэй
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Получить 2000₽
Нет
2.28 Монреаль
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Получить 2000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья