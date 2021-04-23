Тютин о скандале с Панариным: «Поразило молчание Третьяка, ФХР, чиновников. А потом имели наглость звать Артемия на чемпионат мира!»

Бывший защитник сборной России Федор Тютин ответил на вопрос касательно ситуации вокруг нападающего Артемия Панарина.

В феврале тренер Андрей Назаров обвинил хоккеиста в избиении девушки в баре в Риге в 2011 году.

– На ваш взгляд, история про избиение девушки, всплывшая спустя 10 лет, это такой «привет» ему за гражданскую позицию?

– Я в этом не сомневаюсь. Вот как им самим не противно так грязно себя вести?

Меня поразило молчание , и других наших чиновников. Никто из них Артемия не поддержал, а потом имели наглость звать его на чемпионат мира.

А ведь это лучший игрок России! По крайней мере, я считаю его сильнейшим.

И они после такого будут рассчитывать на Панарина на больших турнирах вроде Олимпиады? – заявил Тютин.

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