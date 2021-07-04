Федор Тютин: «Победа в Пхенчхане отодвинула нас в развитии, дав повод для пропаганды. Ни одного золота чемпионата мира за 7 лет»

Бывший защитник сборной России Федор Тютин высказался касательно Олимпиады-2018, а также об отсутствии побед на чемпионатах мира за последние семь лет.

– На картинке, которую вы опубликовали, приведена статистика выступлений сборной России после смены руководства в 2014 году. Она отражает реальное положение дел в нашем хоккее?

– А как вы считаете? Ни одного золота чемпионата мира. Это разве не показатель? Насколько я себя помню, всегда и на всех уровнях перед сборной России ставилась одна задача – первое место. И этого результата нет уже семь лет.

В нашей стране были и есть талантливые игроки. Дай бог ребятам прогрессировать и добиться всего, к чему они стремятся вопреки всему беспределу, который происходит. Но этих талантов должно быть на две-три команды! А что делает он ( – прим. Sports.ru)?

Вместо того, чтобы помогать развиваться регионам, он со всей страны собирает перспективных игроков себе в команду, тем самым убивая спортивную конкуренцию в России. Как детям расти и прогрессировать? Почему бы не сделать в каждом регионе по интернату?

Пацанам из глубинки не так уж просто пробиться. Зачастую это дело случая. В том числе из-за той же коррупции. Так как я сейчас работаю детским тренером в США, знаю это не понаслышке.

Ко мне постоянно обращаются родители детей из России, и каждый говорит одно и тоже: «Пожалуйста, помогите устроить ребенка к вам». Они объясняют это тем, что в детском хоккее в России сплошная коррупция. «Денег нет? Ты не играешь», – такая схема повсеместна. Лучше бы Ротенберг этой проблемой занялся, чем гордился, какой у него крутой клуб СКА.

– Вам на всю эту критику парируют: у России есть золото Олимпиады.

– Ну слушайте, все знающие люди все прекрасно понимают. Я не хочу что-то говорить против ребят и никогда не буду этого делать. Они молодцы. Вышли и выполнили задачу, победили. Пусть и не без труда.

Через 20 лет никто не вспомнит, кто там был в соперниках. Но мне кажется, что победа в отодвинула наш хоккей в развитии назад на несколько лет.

Так как эта победа дала повод для пропаганды, что мы на верном пути и в нашем хоккее все хорошо. Хоккеисты могут гордиться этой победой, но то как этим бравирует Ротенберг – уже слишком, – заявил Тютин.