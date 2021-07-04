Тютин о США: «Не идеальная страна. Но нет такого неуважения к народу, как в России»

Бывший защитник сборной России Федор Тютин ответил на вопрос о том, как в США воспринимается лояльность.

«Америка не идеальная страна. Не все прекрасно и радужно. Глупо с этим спорить.

Но все это не в таком масштабе, как в России. Нет такого неуважения и беспардонства к народу.

Уровень наглости у наших управленцев просто зашкаливает», – заявил Тютин.

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