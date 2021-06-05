«Критика Ротенберга запрещена во многих СМИ. Я столкнулся с цензурой». Тютин о вице-президенте ФХР

Бывший защитник сборной России Федор Тютин ответил на вопросы о публичной критике, которой он подверг первого вице-президента ФХР, главу штаба национальной команды Романа Ротенберга.

– Не пожалели, что выложили то самое фото с Романом Ротенбергом?

– Нет. О чем там жалеть? Я давно над этим думал. Наблюдая за всем беспределом, который происходит, меня поражало, что никто об этом не говорит и все сходит ему с рук. Первый пост тоже появился не от того, что я вдруг решил вести инстаграм. Были случаи, что я давал интервью, а они потом не выходили. Причем я никого не оскорблял, говорил исключительно корректные вещи, оперировал фактами.

Оказалось, что все дело в упоминании Ротенберга. Во многих российских СМИ существует запрет на его критику. Так я столкнулся с цензурой. Сидел после этого и думал, что делать.

– И завели по этому случаю инстаграм?

– Да. У меня до этого никогда не было аккаунтов в социальных сетях. Поэтому, может быть, получается немного корявенько. Тем не менее, написал первый пост про нашего великого управленца. Для меня это был единственный возможный способ выражать свое мнение.

– Чего получили больше в директе: респектов или сообщений в духе «куда ты лезешь»?

– В основном все комментарии оставляли под постом. Никакого негатива в директе не было.

Пишут еще, что я, сидя в Америке, не могу выражать свое мнение о том, что происходит на моей родине. А еще меня до глубины души удивляет, что в России очень популярна стала риторика «А что у вас?». То есть те, кто пишут это в комментариях, досконально знают все, что происходит в другой стране. А я, по их мнению, о российском хоккее ничего не знаю и не имею права об этом говорить.

Я что, не умею читать, смотреть, слушать знающих людей? Особенно если это касается положения дел в российском хоккее, – сказал Тютин.

Этим летом бывший защитник «Рейнджерс», «Коламбуса» и «Колорадо» так оценил отчет ФХР по итогам ЧМ-2021: «Одно вранье и никаких объективных выводов. Никите Петухову – респект, по полочкам разложил».

ФХР отчиталась о провале на чемпионате мира. В этом нелепом докладе – весь хаос нашего хоккея