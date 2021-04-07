Назаров о посте Тютина про Ротенберга: «Федор выбрал путь – любовь к Америке. Будет вставать на колено, а вечерами мыть ноги афроамериканцам»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров прокомментировал публикацию экс-защитника сборной России Федора Тютина про первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга.

Тютин опубликовал пост в инстаграме на тему результатов российского хоккея с 2014 года – с момента, когда Ротенберг стал руководителем.

«Сегодня изучал соцсети и увидел, как бывший хоккеист Федор Тютин выложил оскорбительную картинку, намекая на руководителя штаба сборной России Романа Ротенберга. Который, к слову, делает для российского хоккея в разы больше, чем Тютин, публикующий свои оскорбительные посты в интернете. Ротенберг, к примеру, входит в топ-20 самых влиятельных людей в хоккее в свои 40 лет.

Знаете, Федор в прошлом был хорошим хоккеистом, но сейчас он выбрал для себя другой путь – любовь к Америке. Хочется пожелать ему удачи и напомнить следующее: ближайшие 50 лет Тютин будет вставать на колено и участвовать в акциях BLM, а вечерами мыть ноги афроамериканцам.

И, конечно, помнить о толерантности: пока в России люди следят за своим здоровьем, вакцинируются, а наши лучшие в мире врачи борются с коронавирусом, такие, как Тютин, будут держать в одной руке бутылку с пивом, а в другой – радужный флаг, чтобы никого, не дай бог, не обидеть.

Удачи Федору в Америке. Лезть в дела российского хоккея ему точно не надо. Разберемся без таких советчиков», – сказал Назаров.