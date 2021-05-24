Роман Ротенберг: «Ждем решения по НХЛ, поедут ли игроки на ОИ. Это важнейший вопрос в нашей повестке»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что итоги выступления национальной команды на ЧМ-2021 будут подведены в ближайшее время.

Вчера, 3 июня, сборная России потерпела поражение от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале турнира.

«Сейчас мы только прилетели, долго разговаривали, уже думали и анализировали все. Через несколько дней планируем встречу с руководством, будем обсуждать. Когда точно? Наверное, это будет в начале следующей недели.

Хотим еще раз поблагодарить всех за поддержку, мы очень все расстроены, и Валерий Николаевич Брагин, и весь тренерский штаб. Сейчас мы обсуждаем планы на Олимпиаду, думаем, как нам ее выиграть, обсуждаем детали, ждем решения по , поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду. Это самый важный вопрос в нашей повестке.

Многих игроков, которые могут принять участие в Олимпиаде, мы увидели на чемпионате мира, на это мы и рассчитывали. На Олимпийских играх в качестве плана А сыграют хоккеисты, которые приезжают из Северной Америки. План Б, как перед Олимпиадой в Корее – игроки .

Сейчас работаем в штатном режиме. Будет у нас собрание, на котором будем докладывать нашему руководству по итогам турнира. Проделана огромная работа, два месяца мы жили в «пузыре». Сейчас нам важно двигаться вперед и думать, как мы сможем завоевать десятую золотую медаль на Олимпиаде.

Что касается Брагина, то у него действующий контракт, здесь будем все смотреть с точки зрения деталей, анализировать по турниру.

Я читал интервью Бориса Петровича Михайлова, он просит публично огласить все планы подготовки к чемпионату мира, мы все это сейчас сделаем. Мы все подготовим с Брагиным, в течение суток предоставим эти планы, никаких секретов нет», – сказал Ротенберг.

Михайлов о вылете России с ЧМ: «Это провал. Если мы довольны непопаданием в четверку, пришло время перемен в руководстве нашего хоккея»

Роман Ротенберг: «Россия обязательно победит Канаду в следующем матче. Наша задача – выиграть Олимпиаду»