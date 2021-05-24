Третьяк о поражении России: «Канадцы жалили как осы, не давали нам выйти из зоны. В нападении надо было прибавлять»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021.

«Очень обидно, когда выигрываешь первое место в группе и играешь с последним, более легким соперником, но Канада есть Канада.

В итоге думали, что это будет легкий соперник, но игра была равной: канадцы жалили как осы, не давали вообще нам выйти из зоны, у них такая работоспособность, такой настрой.

У наших ребят тоже хороший настрой, но, к сожалению, было мало голевых моментов. Защита хорошо сыграла, вратарь отлично, но в нападении надо было прибавлять», – сказал Третьяк.

Это позор – поражению от такой Канады не может быть оправдания. Мы как хоккейная нация на самом дне

Россия не побеждает Канаду в плей-офф с 2014 года! У нас уже 9 поражений подряд на разных турнирах