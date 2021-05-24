Роман Ротенберг: «Россия обязательно победит Канаду в следующем матче. Наша задача – выиграть Олимпиаду»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею ЧМ по хоккею Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг ТАСС Хоккей

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мыслями после поражения от команды Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021.

«Все, кто приехал на турнир и жил в «пузыре», проделали огромную работу. Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять. Теперь наша задача – выиграть Олимпийские игры в Пекине.

Что касается сегодняшнего поражения, сложно говорить о какой-то системной ошибке в овертайме «3 на 3».

Это сугубо индивидуальное мастерство защитника сборной Канады. Сегодня была равная игра, все игроки отдали все – это 100%.

В этих непростых условиях, в которых мы находились, к нам смогли приехать многие игроки. Все хотели победить.

Конечно, в сборной России мы всегда рассчитываем только на победу. В следующем матче против канадцев мы обязательно победим», – заявил Ротенберг.

Это позор – поражению от такой Канады не может быть оправдания. Мы как хоккейная нация на самом дне

Игроки сборной в шоке от поражения в четвертьфинале. Грустим вместе с ними

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6277 голосов
Роман Ротенберг
71%
Роман Ротенберг
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15%
Валерий Брагин
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2%
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Сборная России по хоккею

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