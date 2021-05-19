Генменеджер «Вашингтона» о Кузнецове: «Нам нужно больше от трат на его зарплату. Нужен максимум его возможностей»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Ларс Эллер Евгений Кузнецов Брайан Маклеллан деньги коронавирус Хоккей

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мыслями о нападающем Евгении Кузнецове после вылета команды из плей-офф НХЛ.

«Нам нужно было [получить] больше от этой позиции, от того количества денег, которое мы тратим на его зарплату. Но сложно оценить, какое воздействие оказал на его выступление [коронавирус].

Мы завоевали Кубок Стэнли, потому что у нас были великолепные центрфорварды в первом-втором звеньях [в лице Бэкстрема и Кузнецова] и Эллер на третьей позиции. Так что глубина в вопросе центральных нападающих важна.

Нам нужно, чтобы Кузнецов играл на максимуме своих возможностей. А если он не будет играть на своем максимуме, то мы не будем хорошей командой, и в таком случае мы должны принять альтернативные решения», – сказал функционер.

Кэпхит в контракте 29-летнего россиянина – 7,8 миллиона долларов.

Овечкин закончил с плей-офф. «Вашингтон» третий год подряд вылетел в первом раунде – кажется, прежней боевой команды больше нет

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