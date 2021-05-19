Генменеджер «Вашингтона» о Кузнецове: «Нам нужно больше от трат на его зарплату. Нужен максимум его возможностей»

Генеральный менеджер «Вашингтона» поделился мыслями о нападающем после вылета команды из плей-офф .

«Нам нужно было [получить] больше от этой позиции, от того количества денег, которое мы тратим на его зарплату. Но сложно оценить, какое воздействие оказал на его выступление [коронавирус].

Мы завоевали , потому что у нас были великолепные центрфорварды в первом-втором звеньях [в лице Бэкстрема и Кузнецова] и Эллер на третьей позиции. Так что глубина в вопросе центральных нападающих важна.

Нам нужно, чтобы Кузнецов играл на максимуме своих возможностей. А если он не будет играть на своем максимуме, то мы не будем хорошей командой, и в таком случае мы должны принять альтернативные решения», – сказал функционер.

Кэпхит в контракте 29-летнего россиянина – 7,8 миллиона долларов.

Овечкин закончил с плей-офф. «Вашингтон» третий год подряд вылетел в первом раунде – кажется, прежней боевой команды больше нет