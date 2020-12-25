Овечкин набрал 134-е очко в плей-офф НХЛ и разделил 2-е место в истории среди левых крайних с Шенаханом

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Бостона» (2:3 2ОТ, 1-2).

В его активе стало 134 (70+64) очка в 139 кубковых играх.

Россиянин разделил 2-е место в истории среди самых результативных левых крайних нападающих в плей-офф НХЛ с .

Рекорд принадлежит Брайану Проппу (148 баллов в 160 играх).

Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ, забивший 800 голов в регулярке и плей-офф

Мэттьюс выиграл «Морис Ришар Трофи». Овечкин не вошел в топ-10 снайперов регулярного чемпионата

Овечкин забил и обматерил Самсонова – из-за ошибки вратаря «Вашингтон» проиграл в овертайме