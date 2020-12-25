Овечкин набрал 134-е очко в плей-офф НХЛ и разделил 2-е место в истории среди левых крайних с Шенаханом

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Бостона» (2:3 2ОТ, 1-2).
В его активе стало 134 (70+64) очка в 139 кубковых играх.
Россиянин разделил 2-е место в истории среди самых результативных левых крайних нападающих в плей-офф НХЛ с Бренданом Шенаханом.
Рекорд принадлежит Брайану Проппу (148 баллов в 160 играх).
Овечкин – 6-й игрок в истории НХЛ, забивший 800 голов в регулярке и плей-офф
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