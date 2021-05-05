Кузнецов во второй раз в сезоне перенес коронавирус

Форвард сообщил, что во второй раз в сезоне перенес коронавирус.

«В этот раз все прошло лучше. Я уже находился в этом положении, поэтому был сконцентрирован на быстром восстановлении и возвращении к команде», – сказал Кузнецов.

Журналистка Саманта Пелл отметила, что именно по этой причине россиянин с 4 по 14 мая находился в ковид-протоколе. Впервые Кузнецов переболел коронавирусом в январе, тогда он испытывал симптомы болезни.

В этом сезоне НХЛ Кузнецов провел 42 матча, в которых набрал 29 (9+20) очков.

У Кузнецова – кризис в «Вашингтоне»: выпал из состава, говорят об обмене. Уже 2,5 года он ищет вдохновение

