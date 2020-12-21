Войнов склоняется к переходу в московский клуб КХЛ. «Динамо» проявляет большой интерес («Чемпионат»)

Защитник Вячеслав Войнов продолжит карьеру в , сообщает «Чемпионат».

Хоккеист не играл в сезоне-2020/21. Сообщалось, что он ждет окончания дисквалификации в НХЛ.

По информации издания, игрок склоняется к подписанию контракта с одним из московских клубов.

Одним из вариантов является , которое проявляет большую заинтересованность в игроке.

Последним клубом Войнова был . В сезоне-2019/20 он провел 59 игр в регулярном чемпионате и набрал 41 (11+30) очко при показателе полезности «+4».

В плей-офф он сыграл 6 матчей и отметился одной передачей при полезности «-8».

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