Войнов склоняется к переходу в московский клуб КХЛ. «Динамо» проявляет большой интерес («Чемпионат»)

Защитник Вячеслав Войнов продолжит карьеру в КХЛ, сообщает «Чемпионат».
Хоккеист не играл в сезоне-2020/21. Сообщалось, что он ждет окончания дисквалификации в НХЛ.
По информации издания, игрок склоняется к подписанию контракта с одним из московских клубов.
Одним из вариантов является «Динамо», которое проявляет большую заинтересованность в игроке.
Последним клубом Войнова был «Авангард». В сезоне-2019/20 он провел 59 игр в регулярном чемпионате и набрал 41 (11+30) очко при показателе полезности «+4».
В плей-офф он сыграл 6 матчей и отметился одной передачей при полезности «-8».
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