Билл Дэйли: «Войнов должен отбыть дисквалификацию, не играя полсезона в профессиональной лиге»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли объяснил ситуацию с дисквалификацией защитника .

В 2014 году Войнова, тогда выступавшего за «Лос-Анджелес», обвинили в домашнем насилии, он отсидел несколько месяцев в калифорнийской тюрьме. После этого он вернулся в Россию.

«Дисквалификация на весь сезон была оставлена в силе, но ему засчитали половину сезона-2018/19.

Он должен отбыть еще одну половину сезона, в которой он не играет в хоккей в другой профессиональной лиге», – заявил Дэйли.

Войнов в последний раз играл в марте 2020-го – в составе «Авангарда». Статистику 31-летнего хоккеиста смотрите здесь.

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